Российский тренер: Белоруссия — крутая страна, мне нравится Лукашенко, поменьше хейта

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:7) заявил белорусскому журналисту, что ему нравится президент его страны. СЛова назарова передает «Чемпионат».

«Я правильно понял, что вы из Беларуси? Хочу поздравить вашу команду с победой, сказать, что у вас очень крутые болельщики. Крутая страна. Мне очень нравится ваш президент. Он крутой. Ребят, поменьше хейта, болейте за свою команду и живите хоккеем. Спасибо», — сказал Назаров.

После 14 матчей «Сочи» занимает 12-ю строчку в Западной конференции КХЛ, имея в активе восемь очков. Минское «Динамо» находится на дестом месте в той же конференции, набрав 15 баллов.

Ранее Андрей Назаров высказался о конфликте с форвардом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.