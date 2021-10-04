Главный тренер мадридского «Реала» назвал худший матч клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал прошедший матч чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:2) худшим в этом сезоне. Слова специалиста передает AS.

«Мы сыграли плохо. Сказать особо нечего. Мы начали игру с определенным планом, но не смогли сохранять спокойствие. После того, как пропустили первый гол, возникла неразбериха. Это была наша худшая игра», — сказал Анчелотти.

Это поражение стало для «королевского клуба» первым в чемпионате Испании и вторым подряд в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы уступили со счетом 1:2 тираспольскому «Шерифу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

После восьми туров Примеры «Реал», набравший 17 очков, лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая мадридский «Атлетико» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Реал» на выезде встретится с «Барселоной».

Ранее бывший капитан «Реала» Гути заявил, что не против поработать тренером в «Барселоне».