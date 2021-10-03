Имя тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры»

Имя главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры», сообщает испанское издание El Pais.

По информации источника, во время работы на посту наставника «Барселоны» специалист в течение нескольких лет владел счетом в банке Андорры, чтобы избегать уплаты налогов в Испании.

Представитель Луис Оробитг заявил, что в банке Андорры Гвардиола только хранил гонорары, полученные от катарского клуба «Аль-Альхи», за который он выступал с 2003 по 2005 год, однако в «Досье Пандоры» специалист указан как законный представитель панамской компании Repox Investments, основанной в 2007 году, то есть после того, как Гвардиола закончил карьеру футболиста.

Оробитг объясняет, что существование Repox Investments не имеет ничего общего ни с футбольным клубом «Барселона», ни с бизнес-интересами Гвардиолы в Панаме, и что компания не вела никакой противозаконной деятельности.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб из столицы Каталонии трижды становился чемпионом Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), два раза завоевывал Кубок страны (2008/09, 2011/12), трижды выигрывал Суперкубок Испании (2009, 2010, 2011), дважды становился победителем Лиги чемпионов (2008/09, 2010/11), Суперкубка УЕФА (2009, 2011) и клубного чемпионата мира (2009, 2011).

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» о предположительной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В документах фигурируют 35 действующих и бывших глав государств, 400 чиновников из около 100 стран, а также звезды шоу-бизнеса.

Ранее суд арестовал экс-главу обанкротившегося клуба «Тамбов» по делу о мошенничестве.