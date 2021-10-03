«Ливерпуль» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:2. На 59-й минуте отличился нападающий «красных» Садио Мане. Спустя десять минут мяч забил полузащитник гостей Фил Фоден. В середине второго тайма Мохамед Салах вновь вывел хозяев вперед, однако на 81-й минуте Кевин Де Брейне отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля» и помог своей команде избежать поражения.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Манчестер Сити» с 14 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» примет «Бернли».

Ранее британский актер Дэниэл Крэйг заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смог бы сыграть Джеймса Бонда.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 2:2

Голы: 1:0 — Мане, 59; 1:1 — Фоден, 69; 2:1 — Салах, 76; 2:2 — Де Брейне, 81.