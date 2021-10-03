Кобелев о травмах игроков сборной России: не надо искать здесь тенденцию

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о травме полузащитника «Краснодара» и сборной России Алексея Ионова, который из-за повреждения не сможет помочь национальной команде в матчах против Словакии и Словении. Он стал третьим травмированным игроком сборной за последнее время после капитана «Химок» Дениса Глушакова и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«Не знаю, как получил травму Глушаков, но я видел, как травмировался Самошников — в борьбе. Какие вообще можно параллели проводить между травмами? Если бы, условно, были две-три травмы задней поверхности бедра, тогда можно было бы говорить о какой-то тенденции. А здесь все травмы разные. Самошников получил повреждение в борьбе после того, как попытался препятствовать подаче с фланга», — сказал Кобелев «Газете.Ru».

«Дело в том, что сейчас мы видим, как футбол стал намного быстрее и намного резче, очень много борьбы и вверху, и внизу, постоянно единоборства — особенно, в нашем чемпионате, потому что много потерь мяча. И травмы – неизбежная часть футбола. И пытаться найти в этих травмах систему, конечно, не имеет смысла», — добавил специалист.

Сборная России сыграет со Словакией и Словенией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч со словаками пройдет в Москве 8 октября и начнется в 21.45 мск. В аналогичное время 11 октября на выезде стартует матч россиян против Словении. Стоит отметить, что Денис Глушаков, несмотря на травму, прибыл в расположение сборной России для подготовки к этим матчам.

Ранее сообщалось, что участие Глушакова в матчах квалификации ЧМ-2022 под вопросом.