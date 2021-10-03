Участие футболиста сборной России в матчах квалификации ЧМ-2022 под вопросом

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал, что участие полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матчах за сборную России против Словакии и Словении находится под вопросом. Слова Терюшкова передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас еще идет обследование, полноценные результаты ждем к вечеру. К матчу с «Ахматом» он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать», — сказал Терюшков.

Полузащитник был заменен в перерыве матча десятого тура Российской премьер-лиги против «Арсенала» (0:0).

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны он принял участие в девяти матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Хавбек занимает третье место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что Денис Глушаков не сыграет ниже своего уровня в матчах за сборную.