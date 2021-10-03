Широков о «Спартаке»: победили «Наполи» – ну и что?

Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что «Спартак» не является фаворитом предстоящей встречи десятого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Слова Широкова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» не фаворит. «Ахмат» очень неплохо играет дома. Победили «Наполи» – ну и что? Они и «Нижнему Новгороду» проигрывали. В предыдущем матче «Ахмат» тоже победил. Будет равный матч», – сказал Широков.

Встреча с «Ахматом» пройдет 3-го октября в 19.00 (мск).

Напомним, «Спартак» одержал гостевую победу над «Наполи» со счетом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» имеет небольшие шансы добыть очки в матче с «Ахматом».