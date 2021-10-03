Пресняков: буду доволен, если «Спартак» увезет из Грозного хотя бы одно очко

Заслуженный артист России Владимир Пресняков, говоря о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком», заявил, что будет доволен, если красно-белые добудут хотя бы одно очко. Слова Преснякова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак одержал сумасшедшую победу в Неаполе. С одной стороны, этот триумф может добавить куража команде, с другой стороны, на подготовку с «Ахматом» было всего лишь два дня. Мне очень нравится, как тренирует Талалаев, он вырастает потихоньку в очень качественного тренера. Красно-белым будет очень тяжело обыграть грознинцев. Я буду доволен, если «Спартак» увезет из Грозного хотя бы одно очко. Все равно претендовать на какие-то высокие места уже будет тяжело», — сказал Пресняков.

Встреча с «Ахматом» пройдет 3-го октября в 19.00 (мск).

Напомним, «Спартак» одержал гостевую победу над «Наполи» со счетом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Ранее музыкант Юрий Лоза заявил, что уровень игроков «Спартака» и «Ахмата» равен второму дивизиону.