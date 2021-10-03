Не попавший в сборную России Зиньковский отреагировал на вызов Бакаева

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, говоря о вызове в сборную России полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, заявил, что не разговаривал с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Слова полузащитника передает «Чемпионат».

«С Валерием Георгиевичем Карпиным не разговаривал, да и после игры с «Динамо» никакой беседы не было. Если понадоблюсь, то тренер или его помощники свяжутся со мной. Про вызов Зелимхана Бакаева слышал. Здорово, что он в сборной. Поймите, лишь тренер принимает решение, кого нужно вызвать. Надеюсь, мое время придет», — сказал Зиньковский.

Напомним, Зиньковский был включен в расширенный список на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, но тренерский штаб принял решение не включать полузащитника итоговую заявку. Бакаев также был в расширенном списке, но был дозаявлен в состав через несколько дней после оглашения итогового списка.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

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