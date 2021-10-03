Экс-футболист «Ювентуса» рассказал о своей новой работе

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Александр Маннингер рассказал, что после карьеры занялся изготовлением мебели. Слова Маннингера передает Tuttomercato.

«Я вернулся к своему первому любимому делу. Я был плотником, прежде чем стал футболистом. Конечно, сейчас выхожу за рамки этой профессией, но этот опыт и полученные знания позволяют мне заниматься изготовлением мебели и строительством.

Я организовал сеть профессионалов, включая плотников, каменщиков и садоводов. Также встречаюсь с архитекторами. На практике, если есть земля или дом, который нужно обустроить или отремонтировать, то мы займемся мебелью и окнами. Мне очень нравится эта работа», — сказал австриец.

Маннингер — чемпион Англии — 1997/98, обладатель Кубка Англии — 1997/98, обладатель Суперкубка Англии — 1998, 1999, чемпион Италии — 2011/12.

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