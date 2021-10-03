Экс-игрок сборной Нидерландов осужден за угрозу убить премьер-министра страны

Экс-хавбек сборной Нидерландов Брайан Рой был осужден по обвинению в угрозе убить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает De Telegraaf.

Бывший полузащитник сообщил в Twitter, что политик «скоро получит выстрел в голову». В результате суд в Гааге приговорил голландца к общественным работам и условному тюремному заключению.

51-летний мужчина должен будет провести 80 часов общественных работ. Если он снова совершит преступление в течение двух лет, то получит реальный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что бывший игрок турецкого «Фенербахче» Сезер Озтюрк разыскивается по подозрению в убийстве.

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября. Озтюрк стал участником перестрелки, в ходе которой был убит один человек. Причиной стрельбы стал спор на дороге. Очевидцы заявили, что Озтюрк был зачинщиком конфликта.