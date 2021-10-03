Боксер Фьюри — Роналду: этот город недостаточно велик для нас двоих

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил желание защитить свой титул на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд».

«Я бы хотел вернуть бой за титул чемпиона мира в Манчестер, мечтал сразиться на «Олд Траффорд». Последний бой там был между Юбэнком и Бенном в 1993 году.

Я действительно рад, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд», но этот город недостаточно велик для нас двоих! Если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. Но я живу в часе езды по автостраде, — цитирует Фьюри Sunsport.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд осудил решение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера оставить португальского форварда манкунианцев Криштиану Роналду в запасе на матч седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона».