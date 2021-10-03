Червиченко предостерег от радости руководство «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем поединке красно-белых с грозненским «Ахматом» в десятом туре Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вижу мнения спартаковских болельщиков, в которых они как-то неадекватно оценивают случившееся в Неаполе. Победу над «Наполи» преподносят так, будто на равных играли команды, и будто судья не благоволил «Спартаку». Здорово, что ребята выиграли, но к этой победе надо отнестись более скромно.

«Ответы на все вопросы о состоянии «Спартака» даст именно игра с «Ахматом». Сейчас всплеск надежды, а разочарование после яркой эмоции гораздо более жесткое и удручающее. Я бы на месте руководителей красно-белых сейчас не радовался. Если не получится в Грозном, то недовольство болельщиков будет гораздо жестче», — приводит слова Червиченко РИА «Новости».

Встреча с «Ахматом» пройдет 3-го октября в 19.00 (мск).

Напомним, «Спартак» одержал гостевую победу над «Наполи» со счетом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе потребуется операция на колене.