Хабиб ответил на вопрос, обсуждал ли он с Роналду возможность принятие Ислама игроком

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, говорил ли он с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду об Исламе. Об этом боец рассказал для YouTube-канала Eman Channel.

«Есть ли вероятность, что Роналду примет Ислам? Он постоянно говорит: «Салам Аллейкум», «Иншаллах» (смеется). Он понимает религию. Он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: «Эй, какой ты религии?». Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.