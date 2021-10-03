Данило — о Гвардиоле: думаю, он укладывает жену на кровать так, словно она игрок на поле

Бразильский защитник туринского «Ювентуса» Данило рассказал о совместной работе с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«Благодаря Гвардиоле я изменил взгляд на многие вещи, хоть и не играл часто из-за травмы.

Это правда, что с ним непросто наладить хорошие отношения. Он думает о футболе все время, никогда не расслаблен.

Я думаю, что дома ночью он укладывает жену на кровать так, словно она футболист на поле», – приводит слова бразильца Marca.

Данило выступал под руководством испанского тренера в «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 года. За это время он провел 34 матча и отметился четырьмя забитыми мячами.

Подопечные Гвардиолы после шести туров занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В Лиге чемпионов «Сити» после победы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «РБ Лейпцигом» (6:3), уступил в гостях «ПСЖ» (0:2) во втором туре.

Ранее Хосеп Гвардиола высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ».