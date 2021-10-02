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Главный тренер «Аталанты» ответил, почему у Миранчука мало игрового времени

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Global Look Press

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об отсутствии постоянного игрового времени у полузащитника Алексея Миранчука. Слова Гасперини передает Corriere dello Sport.

«Иличич? С учетом замен, играют 15-16 игроков, каждый из них может решить момент, определить судьбу матча. Это может быть день Иличича, как и всех остальных. Возможно, он будет играть с самого начала, я еще не решил. Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков. Придет время, и место в основе освободится. Он хороший парень, но все сводится к выбору тренера», — сказал Гасперини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло назвал Алексея Миранчука ленивым футболистом.

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Футбол. Чемпионат Италии
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