Боец UFC Порье назвал четверку лучших бойцов всех времен

Американец Дастин Порье назвал Жоржа Сен-Пьера величайшим бойцом всех времен, а также включил в список лучших Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. Слова Порье передает MMA Fighting.

«Безоговорочный номер один – Жорж Сен-Пьер. Он был одним из первых универсальных бойцов. Жорж был на самой вершине, и при этом его имя никогда не было связано ни с одним скандалом. Я большой фанат Сен-Пьера. Также в числе лучших Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко. Без них не обойтись. Как и без Джона Джонса, который тоже должен быть в этом списке», – считает Порье.

Ранее стало известно, что Порье поспорит за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Чарльзом Оливейрой, который является обладателем пояса промоушена.

Бойцы встретятся друг с другом на турнире UFC 269, который пройдет 11 декабря.

16 мая Оливейра одолел Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс, оставленный завершившим карьеру Хабибом Нурмагомедовым.