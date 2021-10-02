Наставник «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему оставил Роналду в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему португальский нападающий Криштиану Роналду на скамейке начал матч седьмого тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1). Слова специалиста передает BBC.

«Мы с ним понимаем больше, чем эксперты, например. Тут важно правильно выбирать, когда задействовать Роналду, а когда нет. Он уже не юный щеночек. Но он очень профессионален и готов выйти со скамейки. Сегодня он это и сделал – энергично и с хорошим настроем», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду занял последнее место в опубликованном порталом The Athletic рейтинге нападающих АПЛ по степени прессинга защитников соперников.