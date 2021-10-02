Лещенко о поражении «Динамо»: результат для меня ожидаемый

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что для него было ожидаемо поражение московского «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:1). Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«У «Динамо» совершенно не клеилась игра, в атаке ничего не получалось. Результат для меня ожидаемый. Я говорил, что будет ничья, но вот... «Крылья» хорошо бегут и открываются. Молодые, здоровые, сильные! Все-таки целый сезон играли этим составом, можно просто порадоваться за такую команду. Обидно ли? Ну, мало ли, обидно ли мне... Конечно, обидно. Я расстроен очень», — сказал Лещенко.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. «Динамо» располагается на втором месте, набрав 19 баллов. Отставание динамовцев от лидера чемпионата «Зенита» — четыре очка.

Следующий матч 16 октября «Динамо» проведет на выезде против «Спартака». 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что основной причиной проигрыша стала потеря позиции динамовских игроков при владении мячом.