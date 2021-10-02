Ветеран «Спартака» оценил уровень Бакаева

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» высказался об уровне полузащитника красно-белых и сборной России Зелимхана Бакаева.

«Видят, что сейчас он восстанавливает те кондиции, которые у него были раньше. После матча, который был сыгран в Неаполе, он показал большой объем работы, но еще не на прежнем уровне, когда он выделялся в «Спартаке». Я считаю, что это правильное решение, потому что игрок проявил себя в хорошем матче – провел всю игру, сыграл на хорошем уровне. Сейчас дефицит хороших футболистов, а он – игрок, имеющий хороший опыт, в том числе и международных выступлений.

Сборной он пригодится, раз его вызывают, значит, видят возможности его использования. Футболисты, которые сейчас играют в сборной, не всегда попадают в стартовые составы [в клубах]. Здесь еще надо смотреть по позициям, куда его берут. Вот его конкуренты – Миранчук, Ионов, фланговые игроки. А дальше тренерский штаб уже будет смотреть, в каком состоянии футболисты. Все еще будет зависеть от соперника», — сказал Гладилин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Бакаев принял участие в девяти встречах, в которых сделал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бакаева составляет €5 млн.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о вызове полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в расположение национальной сборной России.