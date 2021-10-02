Опубликованы составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Варела, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, что подопечные Сандро Шварца занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Игоря Осинькина располагается на 11-м месте.



Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.