Полузащитник «Спартака» Бакаев вызван в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что 25-летний полузащитник присутствовал в расширенном списке игроков национальной команды, опубликованном 27 сентября.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел девять матчей и отдал две результативные передачи.



8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о желании завести еще одного ребенка.