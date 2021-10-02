Тренер сборной России Карпин хочет завести еще одного ребенка

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о желании завести еще одного ребенка.

52-летний специалист упомянул об этом в поздравительном посте, посвященному дню рождения его супруги Дарьи Карпиной.

«С днем рождения, любимая! Хочу пожелать тебе здоровья, с таким количеством детей! А то ли еще будет! Очень тебя люблю, с каждым годом все сильнее, если еще это возможно», — написал Карпин в Instagram.

Всего у наставника национальной команды пять дочек.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Завершит календарный год российская команда матчами против Кипра и Хорватии.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.