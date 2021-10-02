Фигуристка Акатьева рассказала о планах выучить четверной флип

Российская фигуристка Софья Акатьева, ставшая победительницей шестого этапа юниорской серии Гран-при в польском Гданьске, высказалась о дальнейших планах.

Спортсменка заявила, что в ближайшее время начнет учить четверной флип.

«По возвращению в Москву мы с тренерами будем разбирать ошибки прошедших соревнований, работать над ними и готовиться к новым стартам. Начну работать над четверным флипом — очень хочу его выучить», — приводит слова фигуристки пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, что Акатьева победила на этапе Гран-при в Красноярске. Россиянке удалось отобраться в Финал юниорского Гран-при, который пройдет в декабре в японской Осаке.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала выступление Софьи Акатьевой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске.