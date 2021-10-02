Экс-капитан «Реала» заявил, что он не против стать тренером «Барселоны»

Бывший капитан мадридского «Реала» Гути заявил, что не против поработать тренером в «Барселоне».

«А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера», – приводит слова специалиста As.

Гути – воспитанник «Реала». Испанец провел лишь один год за пределами Мадрида – отыграл за стамбульский «Бешикташ» в сезоне-2010/11, после чего завершил карьеру игрока.

Тренерскую карьеру Гути начал в системе «сливочных», позже был ассистентом в «Бешикташе». Последний клуб испанца как главного тренера – «Альмерия» из Сегунды, Гути работал с ней в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что немец Ральф Рангник, который занимает должность руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива», может сменить голландца Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.