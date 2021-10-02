Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На камчатском вулкане пропал альпинист 07:49
Черчесов высказался о высоких зарплатах молодых игроков 07:39
В воскресенье в Москве будет облачно и до +12°С 07:32
Тренер сборной России — о снятии борцов с рейса: это заказ наших... 07:17
Адвокат Алешкин предположил, что Саакашвили ждет показательный процесс 07:05
Широков рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для выхода из группы... 06:58
Россияне превысили норму потребления сахара в четыре раза 06:50
Семин: «Зенит» сейчас напоминает ту команду, в которой были Халк и... 06:44
Эксперт Романенко назвал Украину «газовым наркоманом» 06:34
Швейцарцам заплатят за вакцинированных от коронавируса друзей 06:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-капитан «Реала» заявил, что он не против стать тренером «Барселоны»

close
100%
Официальный сайт «Барселоны»

Бывший капитан мадридского «Реала» Гути заявил, что не против поработать тренером в «Барселоне».

«А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера», – приводит слова специалиста As.

Гути – воспитанник «Реала». Испанец провел лишь один год за пределами Мадрида – отыграл за стамбульский «Бешикташ» в сезоне-2010/11, после чего завершил карьеру игрока.

Тренерскую карьеру Гути начал в системе «сливочных», позже был ассистентом в «Бешикташе». Последний клуб испанца как главного тренера – «Альмерия» из Сегунды, Гути работал с ней в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что немец Ральф Рангник, который занимает должность руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива», может сменить голландца Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мотив мести». Как мир отреагировал на задержание Саакашвили
В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили
«У меня полно кеша». Тиньков заплатит США $506 млн
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Король Черкизовского, похититель Руссо. Чем известен задержанный Тельман Исмаилов
Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории по ордеру России
Эксперт Романенко назвал Украину «газовым наркоманом»
Россия продлила продовольственное эмбарго
В ООН заявили, что к концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир
Президент Финляндии Ниинисте призвал кардинально изменить отношения с Россией
Новости и материалы
На камчатском вулкане пропал альпинист
Черчесов высказался о высоких зарплатах молодых игроков
В воскресенье в Москве будет облачно и до +12°С
Тренер сборной России — о снятии борцов с рейса: это заказ наших оппонентов
Адвокат Алешкин предположил, что Саакашвили ждет показательный процесс
Широков рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для выхода из группы в ЛЕ
Россияне превысили норму потребления сахара в четыре раза
Семин: «Зенит» сейчас напоминает ту команду, в которой были Халк и Витцель
Швейцарцам заплатят за вакцинированных от коронавируса друзей
Черчесов рассказал, что получил за выход в четвертьфинал ЧМ-2018
Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет
Тренер «МЮ» опроверг информацию, что Роналду вмешивается в выбор тактики команды
Эксперты «Зарплата.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Стало известно, какая зарплата у тренера «Шерифа», обыгравшего «Реал»
В центре Москвы Porshe врезался в школу
Салихова рассказала, почему Тиль не смог заиграть в «Спартаке»
Елизавета II оплачивает адвокатов обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю
В США мужчина, одетый как ниндзя, напал на военных с катаной
Все новости
«Культ складирования денег»: почему Россия увеличивает финансовые резервы
Эксперты рассказали, чем обернется инициатива нарастить средства ФНБ
Завод, выпускавший Great Wall в России, пустили с молотка
Автозавод Хаджи-Мурата Дерева продадут за 4,3 млрд рублей
«Пора перестать церемониться с Москвой»
В Чехии призвали Евросоюз объявить газовую войну России
«Наденьте маски, раздолбаи»: сборную России сняли с рейса
Тихонов раскритиковал российских борцов за несоблюдение антиковидных правил
«Идиотское поведение». Таджикского блогера выдворят из России за имитацию секса
Блогера, устроившего эротическую фотосессию на фоне храма, депортируют в Таджикистан
Саакашвили нашли и отправили в тюрьму
Власти Грузии объявили о задержании Саакашвили
Умер актер из «Глухаря» Александр Дубовицкий
«Свадьба века»: князь Георгий Романов обвенчался в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Михйловича оказалось пышнее недавней свадьбы другого Романова
Китай введет регулирование рекламных алгоритмов онлайн-платформ
Пекин регламентирует работу рекомендательных сервисов, используемых Alibaba, ByteDance и Tencent
Плейлист недели: Little Big, Imagine Dragons, Limp Bizkit и Zivert
Little Big стали героями мемов в новом клипе
Как «Единая Россия» и оппозиция поделят посты в Госдуме
Первое заседание Госдумы нового созыва назначили на 12 октября
«Сбивать гиперзвуковые ракеты США можем только в теории»
Для полноценных испытаний С-400 и С-500 в России нет полигонов и мишеней
«Все аккаунты у нас на руках»: в Белоруссии прошли задержания после убийства силовика
Лукашенко раскрыл подробности операции, в ходе которой погиб сотрудник КГБ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях