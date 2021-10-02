Журналист рассказал, как поругался с Дзюбой из-за того, что сравнил его с Глушаковым

Журналист Дмитрий Егоров рассказал, как поругался с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой из-за сравнения того с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Осенью 2018-го я написал текст про Глушакова, которого Каррера отправил в дубль. Смысл был такой: «Если ты считаешь, что тебя унижают — уйди из «Спартака», забей на бабки, попробуй доказать всем в аренде — ведь Дзюба сделал так и всем все доказал».

И вот после этого текста я получил сообщение от Дзюбы из серии: «Ты что, дурачок такое писать? Сравниваешь мою историю с этим г… Глушаковым (к Глушакову у Дзюбы, полагаю, была особенная неприязнь и ревность, потому что Денчик тогда уже стал со «Спартаком» чемпионом, а у Дзюбы золотых медалей вообще не было)? Не надо портить мою историю!»

Я ответил, мол, в тот момент, когда я поддержал тебя, Артем, вся Россия ржала над Дзюбой и хотела его растоптать. И мне пофигу, что думаешь о Глушакове ты или Глушаков, например, о тебе — я пишу то, что считаю нужным».

И после этого сообщения он тут же забанил меня в WhatsApp или где-то там и, как выяснилось, в Instagram тоже», — написал журналист в Telegram-канале.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и хавбек подмосковных «Химок» Глушаков попали в заявку на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022.

Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России. Он мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

На счету Глушакова 57 матчей за сборную и пять мячей, но в последний раз он играл за национальную команду в марте 2018 года — тогда она в товарищеском матче уступила Бразилии 0:3. С тех пор он в сборную не вызывался.