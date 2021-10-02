Экс-капитан сборной России Онопко рассказал, в какие европейские клубы его звали

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко рассказал, в какие клубы Европы его приглашали.

«Голландец Рууд Гуллит, против которого я играл, звал в «Ньюкасл», когда он его тренировал. Также были «Эвертон» и «Атлетико».

В «Эвертон» звали, когда я был без команды, но играл за сборную России. Летал на первый свой просмотр в «Эвертон» с испанским другом Педро, он банкир. Я там одну тренировку провел, и они мне предложили остаться до конца сезона. Но я не остался. Там оставалось мало игр, а я хотел хотя бы на год контракт», — приводит слова Онопко YouTube-канал «Коммент.Шоу»/

Онопко выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак», «Овьедо», «Райо Вальекано», раменский «Сатурн». Провел 109 матчей за сборную России.

После назначения Валерия Карпина главным тренером национальной команды вошел вместе с Николаем Писаревым в тренерский штаб сборной.

Ранее Виктор Онопко поделился мнением об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.