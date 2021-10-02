Игрок «Спартака» Тиль заявил, что чувствовал себя несчастным в России

Хавбек московского «Спартака» Гус Тилль, выступающий за роттердамский «Фейеноорд» на правах аренды, заявил, что не чувствовал себя счастливым в России.

«Когда я был в России, думал, что качество моей игры не влияет на ментальное состояние. Однако когда не играешь, не чувствуешь себя профессионалом. Я заметил, что в России чувствовал себя несчастным. Рад, что теперь я снова доволен собой», — приводит слова голландца Voetbalzone.

Полузащитник перешел в стан красно-белых из «АЗ» в 2019 году. Тогда столичный клуб заплатил €19 млн, установив тем самым клубный рекорд.

Нынешний контракт игрока действует до лета 2023 года. После успешного выступления за «Фейеноорд» Тил был вызван в национальную сборную Нидерландов на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что победа московского «Спартака» в матче с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы стала первой в истории гостевой победой красно-белых над итальянским клубом.