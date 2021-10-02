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Черчесов рассказал, как поступает с требующими больше игрового времени футболистами

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Reuters

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как поступает с футболистами, которые хотят получать больше игрового времени.

«Сколько играл, сколько тренирую, еще ни разу не видел игрока, который пришел и сказал бы, что не хочет играть. Все хотят, это нормально.

Таких случаев у тренера бывает несколько. Всегда необходимо опередить, пригласить игрока, объяснить ему, по каким причинам он не играет. Все мы люди. Когда ты честно говоришь, футболист воспринимает. С игроком нужно общаться на его языке. В таком случае проблем не будет», — сказал специалист в эфире польской передачи Hejt Park.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не смотрел матчи национальной команды под руководством Валерия Карпина.

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