Футболиста Тарасова признали «Гением августа» за слова о беременном малыше

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов стал победителем в номинации «Гений августа» по версии Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) и сообщества «ВКонтакте» «ВГИГ», сообщается на странице лиги в Instagram.

Тарасов был награжден футболкой ФК ВГИК и книгами про беременность для отцов за свое высказывание после матча с «Акроном», который закончился со счетом 1:1. Тогда он посвятил гол «своей жене и будущему беременному малышу».

«Рад, что таким интервью я порадовал большое количество людей», — сказал Тарасов.

Олимп-ФНЛ вместе с болельщиками и сообществом «ВГИК» определяет обладателя награды каждый месяц.

В нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги Тарасов принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Тарасов попросил перестать обсуждать его «беременного малыша».

«Я сел покушать свою любимые панкейки. Спасибо за это моей беременной жене и не беременному малышу. Ребята, вчера я чуть-чуть ляпнул, хватит обсуждать это. Обсуждайте лучше то, что вчера Месси дебютировал и не забил, а я забил», — сказал Тарасов в Instagram.