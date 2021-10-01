Суарес обвинил тренера «Барселоны» Кумана в неуважении

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал о работе в «Барселоне» под руководством Рональда Кумана.

«Он отправлял меня тренироваться на другое поле, будто я — 15-летний игрок. Это очень расстраивало меня, я шел домой и плакал из-за такого неуважения. При этом я никогда не проявлял к нему неуважения», — цитирует Суареса Sport.es.

Также уругваец заявил, что экс-президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу обвинял его в негативном влиянии на команду.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка УЕФА (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Ранее Суарес рассказал об унижении от «Барселоны» после победы в Ла Лиге. Он заявил, что летом 2020 года его сильно унизили, когда попросили покинуть каталонскую команду.