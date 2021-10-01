Биатлонист Йоханнес Бе призвал Логинова объясниться за допинговое прошлое

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе высказался о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

«Мы вроде бы ведем борьбу с Логиновым, но, как говорит Тарьей, мы боремся только за чистый спорт.

Разговаривали ли мы с ним самим? Нет, приглашения мы не получали. Мы позвали его на пресс-конференцию и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире смогли узнать, что он думает. И мы тоже подумаем о большем», — приводит слова Бе Dagbladet.

Норвежец считает, что российскому биатлонисту самому неловко от того, что он ничего не говорит.

Логинов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен в период с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

Ранее брат Йоханнеса Бе Тарьей рассказал, почему упомянул Логинова в своей автобиографии. Норвежец написал, что он был недоволен победой российского спортсмена в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее тот отбывал дисквалификацию за допинг.