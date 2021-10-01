Ученица Тутберидзе выиграла этап юниорского Гран-при и установила уникальное достижение

Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей шестого этапа юниорской серии Гран-при в польском Гданьске.

Ученица Этери Тутберидзе набрала 225,64 очка. Также россиянка стала первой фигуристкой в истории, выполнившей в произвольной программе тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Второй стала еще одна представительница России Елизавета Куликова (183,44). Третье место заняла кореянка Син Чжи (183,41).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Также Акатьева победила на этапе Гран-при в Красноярске. Россиянке удалось отобраться в Финал юниорского Гран-при, который пройдет в декабре в японской Осаке.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала выступление Акатьевой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 6-й этап. Гданьск

1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64;

2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44;

3. Син Чиа (Южная Корея) – 183,41.