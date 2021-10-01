РФС признал ошибочным пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным назначение пенальти в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче девятого тура чемпионата страны против петербургского «Зенита».

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» (Артем Дзюба — прим. «Газеты.Ru») падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов», прошедшая в Санкт-Петербурге 25 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Алексей Сутормин. У гостей мяч забил Антон Зиньковский.

Ранее Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделился мнением об отказе Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.