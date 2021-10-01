Дэниэл Крэйг сравнил тренера «Ливерпуля» Клоппа с Джеймсом Бондом

Британский актер Дэниэл Крэйг заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смог бы сыграть Джеймса Бонда.

«Мне посчастливилось пару раз встретиться с Клоппом. Он такой человек, за которым просто хочется следовать. Он лидер. Я думаю, что он даже в чем-то превосходит Джеймса Бонда», — приводит слова Крэйга Sky Sports.

Немецкий специалист поблагодарил известного болельщика мерсисайдской команды за приятные слова. Также он отметил, что был бы ужасным Джеймсом Бондом.

«Если я выйду из воды в плавках, всему миру станет противно. Он должен спасать мир, а я должен помогать «Ливерпулю», — цитирует Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в Twitter.

Немец возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии (2019/20), выиграл Лигу чемпионов (2018/19), завоевал Суперкубок УЕФА (2019) и стал победителем клубного чемпионата мира (2019).

После шести туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 14 очков, лидирует в турнирной таблице первенства.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его игроки бьют меньше пенальти из-за Клоппа.