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Боец UFC Шевченко — о транс-персонах: надеюсь, что в UFC такого не будет

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Антонина Шевченко поделилась мнением о появлении в смешанных единоборствах транс-персон.

«В США в женских соревнованиях начали выступать трансгендеры? Трудно сказать, остается ли у человека преимущество, если он родился мужчиной. Я не знаю, чем руководствовались, допуская их до женских соревнований. Надеюсь, что у нас в UFC такого не будет и не придется с этим сталкиваться», — цитирует спортсменку News.ru.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) намерен опубликовать рекомендации по допуску транс-персон к Играм после соревнований в Пекине в 2022 году.

В настоящее время МОК предлагает разрешить транс-женщинам участвовать в женских соревнованиях, если уровень их тестостерона будет снижаться в течение 12 месяцев.

Первой транс-женщиной, выступившей на Олимпиаде, стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она приняла участие в соревнованиях в Токио.

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