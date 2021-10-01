Экс-игрок ЦСКА — о победе «Спартака»: это позор нашего футбола

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о победе московского «Спартака» в матче с «Наполи» (3:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Обе команды очень слабые. Это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они не умеют играть в обороне, не подбирают мячи, не идут на него. Просто позор нашего футбола.

Зачем столько желтых карточек? Есть желание на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши клубы расправлялись. Но красно-белым сейчас все дифирамбы петь будут, это победа для нашего футбола. За Руя Виторию я очень рад», — приводит слова ветерана «СЭ».

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко выделил главное в победе красно-белых над «Наполи» в Лиге Европы.