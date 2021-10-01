«Спартак» впервые в истории победил в Италии

Победа московского «Спартака» в матче с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы стала первой в истории гостевой победой красно-белых над итальянским клубом. Об этом сообщает «СЭ».

До этого максимальное количество очков на Апеннинском полуострове удавалось взять ЦСКА (трижды), тбилисскому и московскому «Динамо», а также петербургскому «Зениту».

Напомним, «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2. Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы.