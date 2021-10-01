Футболист «Спартака» претендует на звание лучшего игрока 2 тура группового этапа ЛЕ

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока 2 тура группового этапа Лиги Европы, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также на награду претендуют хавбек греческого «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, Вендерсон Галено из португальской «Браги» и форвард французского «Лиона» Карл Токо-Экамби.

Напомним, «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2. Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.