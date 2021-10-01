Американского тренера обвиняют в сексуальных домогательствах

Американский тренер женского футбольного клуба «Норт Каролина Кураж» Пол Райли был уволен после того, как его обвинили в сексуальном домогательстве бывшие подопечные, передает Athletic.

Спортсменки заявили, что специалист принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года.

Футболистка Шинейд Фаррелли описала случаи, когда она чувствовала, что вынуждена заняться сексом с наставником.

В федерации футбола США уже отреагировали на эту ситуацию.

«Оскорбительное поведение, описанное смелыми спортсменками, отвратительно, неприемлемо и не имеет места в футболе или обществе», — говорится в сообщении.

Ранее глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло пошел на сделку со следствием по делу о сексуальных домогательствах. В качестве извинений чиновник пожертвовал тонну собачьего корма и лекарства в фонд защиты животных.