Наумов призвал наказать тренерский штаб «Локомотива» за поражение от «Лацио»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов резко высказался о работе главного тренера команды Марко Николича. Наумов не скрывал огорчения тем, что Николич ничего не предпринял, чтобы перевернуть игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио», который завершился победой римлян со счетом 2:0,

«За такие провалы надо наказывать тренерский штаб, прежде всего. Мне непонятна позиция Николича. Посмотрите: он как в воду опущенный, он вообще ничего не влияет. Ну, видишь ты: у Марадишвили полный провал в первом тайме – так поменяй его сразу. Нет, никого нет на замену. В общем, все чисто коммерческие трансферы повлияли на все это, выстроить новую игру будет крайне сложно. Я сомневаюсь, что «Локомотив» чего-то добьется в этом сезоне с таким отношением к игре и с такими тренерскими решениями. «Локомотиву» будет очень тяжело в этом году», - сказал Наумов «Газете.Ru».

После поражения от «Лацио» красно-зеленые замыкают турнирную таблицу группы Е с одним очком, добытым в предыдущей игре против «Марселя» (1:1). Возглавляет квартет «Галатасарай» с четырьмя баллами, на счету «Лацио» три очка, у «Марселя» — два.