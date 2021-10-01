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Экс-президент «Локомотива» о поражении от «Лацио»: вышли 11 безвольных людей

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Reuters

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игроков команды за поражение от «Лацио» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Он выразил разочарование отношением футболистов к своим обязанностям.

«Меня даже не результат расстраивает, это-то ладно. Провал – не просто поражение, а провал! Я смотрю третий матч «Локомотива» и не понимаю, что происходит с командой. Вышли 11 человек разобщенных, безвольных людей, которые абсолютно ничего не хотят в этой жизни. Это все исходит еще и от тренера – или он безвольный, или там уже всех поувольняли? Что происходит в клубе?» - задался вопросом Наумов в беседе с «Газетой.Ru».

Экс-руководитель клуба прошелся по персоналиям. Среди всех игроков он смог выделить лишь двоих – Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.

«Фамилию Марадишвили я услышал впервые только на 71-й минуте, когда его меняли. Анджорина хватает на 20-30 минут, он абсолютно не готов. С такой игрой тренер выпускает команду без опорников – как это можно? Баринов играет центрального защитника – ладно, но опорную-то зону как-то укрепить надо! Бека-Бека – какой из него опорник? Он постоянно возню устраивает в центре поля, одни провалы.

Я не понимаю, что происходит, у меня такое чувство, что умышленно гробят команду. Вроде все получалось в прошлом году – нет, все сломали, все испортили! Или заставляют Николича такой состав выставлять? Но выпустить против «Лацио» пять или шесть нападающих без опорной зоны – это кем надо быть? Отвратительно сыграли с «Уралом» - вышли, пешком походили. И здесь – то же самое, но это Лига Европы все-таки. Как же вам не стыдно? Один Смолов бегает, но он же зависимый человек, ему надо пас получить. Федор – и еще Жемалетдинов немного. А так, и играть-то никто не хочет толком», - резюмировал Наумов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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