Футболист «Наполи» назвал причину поражения от «Спартака» в матче Лиги Европы

Футболист итальянского «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче Лиги Европы, передает Sky Sport Italia.

Встреча завершилась со счетом 2:3.

«Думаю, наши мысли уже были связаны с воскресной игрой с «Фиорентиной», и это было ошибкой. Если мы будем играть, думая о другом матче, то столкнемся с трудностями», — сказал Кулибали.

Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе красно-белых над «Наполи» в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.