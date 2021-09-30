Губерниев — о победе «Спартака»: это исторический день для российского футбола

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Это по-настоящему исторический день для «Спартака» и всего российского футбола. Хотелось бы, чтобы победы наших команд превратились в определенную тенденцию. Но пока еще нам трудновато играть 11 на 11. В любом случае победа над «Наполи» великолепная, волевая», — приводит слова телеведущего Sport24.

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что был уверен в победе красно-белых над «Наполи».