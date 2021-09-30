Витория рассказал, что дало ему возможность предвидеть победу над «Наполи» в ЛЕ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что был уверен в победе красно-белых в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Открою вам секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим. Пришел на пресс-конференцию, однако не увидел ни одного итальянского журналиста. Даже переводчик опоздал. Это был сигнал: «Наполи» решил, что будет просто.

Понятно, что не это решило, но это маленькая деталь, которую я вчера подметил. И она дала мне возможность предвидеть победу. Я почувствовал эту уверенность на сто процентов», — приводит слова наставника «СЭ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом туре красно-белые уступили на своем поле варшавской «Легии» (0:1), а «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал великой победу красно-белых над «Наполи» в Лиге Европы.