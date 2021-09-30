Деменко выразил надежду, что победа над «Наполи» придаст «Спартаку» уверенность

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о победе красно-белых над «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Он выразил надежду, что после ряда неудач выездная победа над соперником такого уровня придаст красно-белым уверенность в своих силах.

«По такой игре хочется сказать, что «Спартак» точно выйдет из группы. Сегодня команда продемонстрировала именно игру, а самое главное – результат. Это очень важно, тем более, с такой командой. Надеюсь, что в дальнейшем это придаст «Спартаку» и ребятам внутреннюю уверенность. Например, мы видели, как «Зенит» после матча с «Челси» играл с «Мальме». На это я надеюсь и после матча с «Наполи», который был в лучшей форме, но уступил «Спартаку» по игре», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей, в составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, также мяч в свой актив записал Михаил Игнатов. Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Ранее Максим Деменко заявил, что победа над «Наполи» - глоток свежего воздуха для Руя Витории.