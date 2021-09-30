Тренер Гладилин считает, что «Наполи» проиграл «Спартаку» из-за недооценки

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о причинах, по которым «Наполи» уступил красно-белым в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Неаполитанцы на своем поле долгое время играли в меньшинстве после удаления Мариу Руя, однако в концовке составы уравнялись после того, как вторую желтую карточку получил защитник «Спартака» Максимилиан Кофрие. Счет на тот момент был 2:1 в пользу москвичей, но «Наполи» вместо того, чтобы устремиться в атаку, вскоре пропустил третий мяч.

«Это чистая психология. Так удачно сложилось. Мне кажется, «Наполи» на матчи группового этапа выходит не с такой самоотдачей и мотивацией, как они играют в чемпионате Италии. Все-таки групповой этап для многих команд из ведущих европейских стран промежуточный. Этому уделяется мало внимания, потому что они думают, что могут пройти за счет класса, часто выпускают резервных игроков, чтобы дать передохнуть основным. У всех команд ведущих стран на групповом этапе есть недооценка», - сказал Гладилин «Газете.Ru».

Финальный свисток зафиксировал победу «Спартака» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху москвичи вышли на чистое второе место в группе С, набрав три очка. На первой строчке с шестью баллами расположилась «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, заработав лишь по одному очку.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что победа над «Наполи» — хорошая отправная точка для «Спартака».