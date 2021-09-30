«Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» в Лиге Европы

Московский «Спартак» одержал победу в гостевом матче с «Наполи» (3:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Промес удвоил преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом туре красно-белые уступили на своем поле варшавской «Легии» (0:1), а «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачном начале матча московского «Спартака» и «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.