Джошуа — о поражении от Усика: я усвоил урок

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что сделал выводы после своего поражения от украинца Александра Усика.

«Я посмотрел бой, проанализировал подготовку к нему и определил собственные ошибки. Я усвоил урок. Спасибо, что проявляете интерес ко мне. Не беспокойтесь, мой дух силен», — написал боксер в Twitter.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о бое украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

I've watched the fight, analysed my preparations & identified my mistakes. I've learnt my lesson.



Thanks for sending love & checking in. Don't worry about me. My spirit is strong! pic.twitter.com/waX0gnXgaE