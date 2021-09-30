Витория — о матче с «Наполи»: хорошо, что «Спартак» нервничает

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, что ждет от матча с «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Хорошо, когда мы нервничаем перед такими матчами — мы хотим победить. В конце концов — это одна игра. Наша команда провела уже достаточное количество встреч и настраиваемся на всех соперников одинаково», — приводит слова португальца «Матч ТВ».

Ранее стали известны стартовые составы «Наполи» и «Спартака». Встреча начнется в 19:45 мск.

В первом туре красно-белые уступили на своем поле варшавской «Легии» (0:1), а «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В девяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает восьмое место.